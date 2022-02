Sicilia, terzo mandato e polemiche: Privitera lancia la provocazione

Il sindaco etneo si schiera contro l'Assemblea regionale siciliana.

CATANIA – Terzo mandato per i sindaci e polemiche. A sollevarla è via social il primo cittadino di Camporotondo Etneo, Filippo Privitera. Le premessa: “In questi mesi e in queste settimane l’Assemblea Regionale Siciliana, dopo aver approvato la norma sul terzo mandato dei Sindaci con popolazione fino ai 5.000 abitanti – scrive – ha dubitato sulla Costituzionalità prima e sulla opportunità dopo per quelli fino a 15.000 abitanti”.

Il punto: “Io non so – aggiunge Privitera – se avrò la forza di ricandidarmi dopo gli intensi anni passati ma un fatto è certo, il Sindaco è l’unica carica politica soggetta a limiti di mandato e gli “onorevoli”, che sono chiamati a decidere su un terzo, non hanno alcun limite di mandato. L’Anci Sicilia – aggiunge – ha più volte sottolineato la necessità di approvare questa norma prendendo atto che già in diversi comuni italiani non ci sono più candidati Sindaco per le difficoltà economiche e burocratiche a cui siamo chiamati a dare risposta”.

La provocazione: “Rivolgo quindi un appello ai deputati regionali affinchè abbiano il coraggio di fare una battaglia di coerenza a fronte di una non approvazione di una norma sul terzo mandato, approvino quella che limiti a due mandati il Loro. Non vorrei prendere atto di una certa politica che ha due pesi e due misure”.

C’è poi un post-scrictum: “Il Governo Draghi – conclude Privitera – ha aumentato le indennità agli amministratori ma non a quelli siciliani, quindi non è un appello per un privilegio economico ma per lo spirito di servizio che molti di noi hanno nella comprensione di un periodo storico complesso”.