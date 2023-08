Sicilia, torna allerta rossa incendi: ecco dove

La protezione civile regionale, guidata da Salvatore Cocina, ha diramato un nuovo bollettino: cosa prevede, il grafico

PALERMO – Sicilia, torna allerta rossa per gli incendi in molte province. La protezione civile regionale, guidata da Salvatore Cocina, ha appena diramato un nuovo bollettino: la Sicilia passa dall’allerta gialla meteorologica a quella rossa per gli incendi.

Il bollettino e l’allerta rossa

La Protezione Civile prevede una “pericolosità alta” per incendi ad Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Fissato lo stato di allerta arancione a Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo. Preoccupa l’aumento del vento.

