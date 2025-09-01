Siciliacque, interventi negli acquedotti: i Comuni interessati

Sette in totale i lavori, ecco dove

PALERMO – Siciliacque effettuerà questa settimana una serie di interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco per potenziare e rendere più efficiente la rete idrica di sovrambito, riducendo le perdite.

Siciliacque, gli interventi previsti

I lavori nel Fulgatore-Alcamo renderanno necessaria la sospensione dalle 7 dell’erogazione nei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), Buseto Palizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industriale contrada Fegotto), Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 14 e le ore 19 di mercoledì 3 settembre.

Dalle ore 5 di giovedì 4 settembre prenderanno il via i lavori di manutenzione lungo l’adduttore principale dell’acquedotto Fanaco. Sette in totale gli interventi che saranno eseguiti nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

Saranno sospese per un giorno le forniture ai Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera, oltre ai Consorzi di Bonifica 3 e 4. Il riavvio dell’erogazione idrica è previsto fra le ore 12 e le ore 20 di venerdì (5 settembre).