Sicily Fud, l’evento gastronomico dei Nebrodi in cui il gusto incontra la passione

Vuoi vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere? Con Sicily Fud, l’evento gastronomico tra i più attesi sui Nebrodi, il territorio che accoglie al suo interno il più grande parco zootecnico della Sicilia. Preparati per una festa dei sensi che ti porterà alla scoperta dei sapori autentici e delle delizie gastronomiche siciliane.

L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la promozione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici, di cui il Comune di Capri Leone è beneficiario.

Si parte venerdì 21 luglio in Piazza Mattarella a Rocca di Capri Leone, per una tre giorni intensa, fino a domenica 23 luglio, in cui il protagonista sarà il buon cibo di qualità. Durante queste giornate avrai l’opportunità di deliziare il tuo palato con una varietà straordinaria di prodotti siciliani. Le degustazioni saranno il cuore pulsante dell’evento, permettendoti di assaggiare i tesori culinari dell’Isola più gustosa del mondo. Saranno coinvolti i migliori produttori del settore agroalimentare di tutta la Sicilia, con una significativa presenza di quelli del comprensorio dei Nebrodi.

Ma il piacere non finisce qui! Continuerà a stupirti il 28 luglio, quando si sposterà a Capri Leone, nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele. Qui, avrai la possibilità di immergerti ancora una volta in un’atmosfera vibrante e scoprire nuovi gusti per coccolare il tuo palato.

Tra show cooking con rinomati chef, tra cui lo stellato Accursio Capraro (il cui talento e creatività culinaria hanno conquistato tutti), workshop, panel di sui prodotti, educational e incontri con i produttori e le aziende, il calendario sarà variegato. Si prevedono anche dei “Premi” ed eventi speciali a tema.

La qualità è il tratto distintivo del Sicily Fud. Sia gli imprenditori che i loro prodotti d’eccellenza saranno i protagonisti. Avrai l’opportunità di interagire con loro e scoprire i segreti delle tradizioni culinarie tramandate da generazioni. Sarà inoltre un’opportunità unica per vedere all’opera blasonati chef e imparare dai migliori.

Il 21 luglio il primo Live cooking di Street Food Gourmet con qualificati chef e pasticcieri del calibro di: Calogero Pintaudi (Taudi’), Alessandro Di Pane (Il Capriccio) e Cono Serio- Gaetano Lipari (Pasticceria Frisienda). Il 22 luglio a partire dalle ore 21.00 ci sarà il secondo Live cooking di Street Food Gourmet con i migliori chef e pasticcieri del comprensorio (ma non solo), personaggi appassionati di cucina e di enogastronomia, con l’uso dei prodotti d’eccellenza della Sicilia. Interverranno Calogero Pintaudi, Isabella Catalano (La Bottega Reale) e le Chef dell’Antica Filanda/ Le Soste di Ulisse. Il 23 Luglio sarà tempo dell’ultimo Live cooking a Rocca di Capri Leone, con la partecipazione di Lidia Calà (Pasticceria Dolce incontro), Alessandro Astone (Braceria Grill76), Filippo Nici (Pasticceria La Cometa) e Luisa Agostino (LA Paesanella). L’evento speciale sarà affidato invece ad Accursio Capraro (Ristorante Accursio) e alla Federazione Pasticcieri.

I live cooking continueranno anche a Capri Leone, oltre ai collegamenti in diretta con programmi Televisivi, radiofonici e on-line, con interviste e talk-show. Con la presentazione di prodotti e scambi di idee con i produttori, con un focus speciale sull’Agroalimentare siciliano.

Ci sarà spazio anche per un Laboratorio di Birra, con l’apertura straordinaria del Birrificio Artigianale Kottabos, per lezioni di birra, verticali tematiche, degustazioni e visite guidate.

Il Sicily Fud è molto più di un semplice evento gastronomico. È un viaggio affascinante attraverso la cultura, la storia e la passione che rendono la cucina siciliana unica nel suo genere. Immergiti nella ricchezza degli ingredienti e prelibatezze del territorio.

Ti aspettiamo per vivere insieme giorni indimenticabili, all’insegna del cibo di qualità, dell’ospitalità siciliana e della gioia di condividere i sapori unici dell’Isola. I Nebrodi sono un patrimonio di risorse naturali in cui la zootecnia è preservata con passione e dedizione.

Un’esperienza unica tra i migliori food truck e bancarelle, che saranno pronti a stupirti con le specialità siciliane più amate: i piatti della tradizione rivisitati in chiave gourmet, preparati con ingredienti freschi e di qualità rinomate maestranze.

Prepara il tuo palato per un viaggio sensoriale senza precedenti al Sicily Fud, l’evento gastronomico dei Nebrodi. Tutti gli appuntamenti cominceranno a partire dalle ore 18:00 e continueranno fino alle ore 24.00. L’ingresso è libero e le degustazioni gratuite. Che aspetti, scopri attraverso il buon cibo i tesori nascosti della Sicilia. Vivi un’autentica avventura culinaria nel cuore dei Nebrodi. Ti aspettiamo al Sicily Fud, dove il gusto incontra la passione!