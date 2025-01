Sicindustria, formazione e strategie per le imprese: incontro a Palermo

L’appuntamento è per lunedì 3 febbraio alle ore 17

PALERMO – Nuove misure per la formazione nelle imprese, strategie e opportunità nella provincia di Palermo.

È il tema dell’incontro organizzato da Sicindustria Palermo, che ha attivato un canale diretto con l’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione.

Palermo, incontro in Sicindustria

L’appuntamento, aperto a tutte le imprese, è per lunedì 3 febbraio alle ore 17 nella sede di Sicindustria Palermo, in via XX Settembre 64. Introdurrà il presidente di Sicindustria Palermo e amministratore delegato di Omer Spa, ing. Pino Russello, a cui seguirà l’intervento dell’assessore regionale on. Mimmo Turano, che illustrerà tutte le opportunità legate alle nuove misure e ai bandi regionali.

Al termine dell’intervento è previsto anche un momento per il confronto con gli imprenditori ed eventuali approfondimenti sul tema dell’incontro.