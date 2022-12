Siculiana, accolto ricorso del Comune: lavori da 1,4 milioni al porto

Bocciata la revoca del finanziamento regionale

1' DI LETTURA

PALERMO – I giudici del Tribunale di Palermo hanno accolto il ricorso e garantito il finanziamento da 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Siculiana, nell’Agrigentino.

Il Comune ha presentato ricorso contro la revoca del finanziamento che era stata disposta dall’assessorato regionale alla Pesca. Gli uffici regionali stabilirono la decadenza sulla base di un ritardo nel completamento dei lavori. Il Comune però ha dimostrato che le colpe non erano imputabili agli uffici dell’ente locale ma al ministro della transizione ecologica.

L’ente locale, difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, ha dimostrato che i ritardi erano in realtà imputabili ad un pronunciamento del ministero. Il dicastero aveva emesso in ritardo il parere sull’impatto ambientale. Il legale ha evidenziato che l’amministrazione comunale aveva attivato la necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale.

La competente autorità ministeriale in buona sostanza non aveva esitato in tempo utile la pratica. La Regione aveva concesso i fondi per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’area con messa in sicurezza del porto. Il Comune di Siculiana li ottenne nel 2018 nell’ambito della misura 1.43 del Po Feamp 2014-2020 con un bando emanato nel 2016. Con questi soldi si doveva realizzare il progetto relativo al “ripristino dell’area portuale dello specchio acqueo marino di Siculiana Marina”. L’estate scorsa, però, la doccia fredda per il municipio Agrigentino. La Regione aveva disposto la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate a titolo di anticipo al Comune, circa mezzo milione di euro.

Ne è nata una battaglia giudiziaria. L’amministrazione comunale di Siculiana, con il sindaco Giuseppe Zambito si è opposto alla revoca. I lavori potranno essere completati.