Sicurezza, Daspo-Willy per giovani di Licata

Il provvedimento è stato emesso per una rissa avvenuta fuori da un bar.

PALERMO – Il Questore di Agrigento ha emesso tre Daspo “Willy” nei confronti di tre giovani di Licata, di cui uno minore, disponendo per loro il divieto di avvicinamento ad un noto bar. I tre si sarebbero resi responsabili di una violenta rissa avvenuta la notte dell’8 luglio all’interno del locale, a Licata, riportando varie lesioni. Nell’immediatezza dei fatti, sono stati denunciati per rissa aggravata dagli agenti del Commissariato intervenuti sul posto. Ai tre ragazzi è stata inibita, per la durata di 2 anni, la frequentazione del bar in cui è avvenuta la rissa nonché dei luoghi ubicati nelle vicinanze. In caso di violazione è prevista una multa da 8 a 20 mila euro e la reclusione da sei mesi a un anno.