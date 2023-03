Sicurezza sul lavoro, sabato ad Agrigento l’evento di Tecnologica Service

L'azienda festeggia i 25 anni. Sarà presente l'assessore ai beni culturali della Regione Sicilia Francesco Scarpinato

1' DI LETTURA

PALERMO – Si terrà, sabato 25 marzo, ad Agrigento, presso l’Hotel Baia di Ulisse, via Lacco Ameno, l’evento per il venticinquesimo anniversario di Tecnologica Service, società leader nel settore della sicurezza sul lavoro.

L’appuntamento sarà l’occasione per raccontare quale impatto abbia davvero la prevenzione in termini di riduzione degli infortuni e per presentare il nuovo sistema Cloud integrato di Tecnologica Service, destinato a rivoluzionare il campo della sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.

Parteciperanno: Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, Francesco Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali di Regione Sicilia, Benito Macchiarola, Fondatore e General Manager di Tecnologica Service, Andrea Pierleoni, Presidente di AIDI, Alessandra Di Salvo, Amministratore Delegato di Scaligera & Intracarni Company, Sergio Messina, Direttore Generale di Joeplast, Federico Lentini, Responsabile dell’Ufficio Legale di Tecnologica Service.