Sigel Marsala impegnata in anticipo nello scontro salvezza a Vicenza

Ennesimo scontro diretto per le siciliane a 48 ore dall'ultimo incontro

Ennesimo scontro diretto per la Sigel Marsala a 48 ore dall’ultimo incontro in cui ha giocato per la qualificazione ai playoff. Alle 20.30, al Palazzetto di via Carlo Goldoni di Vicenza, le azzurre saranno opposte sul campo della seconda in classifica Anthea Vicenza per disputare la fase salvezza che avrà il varo con questo anticipo della 1^giornata. Vincere già all’esordio nella Pool consentirebbe a Scacchetti&Co. di mettersi sotto un discreto livello di sicurezza dalle formazioni che rincorrono. In considerazione del fatto che sono 11 i punti attuali che separano le sigelline dalla zona retrocessione che comincia dalla terza in graduatoria Club Italia.

Come per le altre tre avversarie che le siciliane affronteranno nella lotta per la sopravvivenza nella seconda serie nazionale, la squadra berica è proveniente dal raggruppamento “B” ed è una matricola di questa Serie A2. Ha portato venti punti nella nuova classifica e tra le sue fila milita Jasmine Rossini, una delle interpreti in maglia Sigel della stagione 2017/2018 di A2 e protagonista del salto di categoria dopo il doppio confronto vinto ai playoff di B1 a luglio 2021 con avversaria la Seap Dalli Cardillo Aragona. Il bilancio fino a qui delle venete nell’impatto con la nuova complessa realtà di Serie A2 è di sei vittorie (una per tre set a uno e cinque al tie-break) e quattordici K.O., di questi tre persi dopo il ricorso al quinto set.

I biglietti per l’evento sportivo al Palazzetto dello Sport di Vicenza avranno un costo di 10€ intero, 5€ per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Da casa la gara sarà visibile in live streaming dal canale Youtube di VolleyballWorld. Invece, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Volley Femminile (www.legavolleyfemminile.it) oltre che dalla pratica applicazione “Livescore Lega Volley Femminile”.

Nella prima esibizione delle azzurre in Pool Salvezza a dirigere le operazioni di gara chiamata la coppia di arbitri composta dai sigg. Marta Mesiano di Bologna e David Kronaj di Varese.