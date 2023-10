Sikulo premiato con “Traveler’s Choice Best of the Best” di Tripadvisor

Il riconoscimento è arrivato grazie alle recensioni dei clienti

PALERMO – Il Ristorante Sikulo – Umori e Sapori, ha ottenuto un grande premio: Tripadvisor lo ha insignito del “Traveler’s Choice Best of the Best” come uno dei migliori ristoranti al mondo e, parallelamente, si posiziona anche primo in Italia nella sua categoria, confermando la città di Palermo in vetta alle eccellenze dell’enogastronomia nazionale.

Un traguardo straordinario che è il risultato dell’impegno costante nell’offrire esperienze culinarie eccezionali. “Congratulazioni ai vincitori di Tripadvisor Traveler’s Choice 2023 – ha affermato John Boris, Responsabile di Sviluppo di Tripadvisor -. Guadagnare un Traveller’s Choice Award dimostra che hai offerto esperienze straordinarie a coloro che contano di più: i tuoi ospiti. Con il cambiamento delle aspettative, la continua carenza di manodopera e l’aumento dei costi, questa non è un’impresa facile e rimango impressionato dalla resilienza e dalla capacità di adattamento del settore dell’ospitalità e della ristorazione. Auguri per un altro anno di successi!”.

Il premio “Travelers Choice Best of the Best” di Tripadvisor è un tributo alla dedizione, alla qualità, alla creatività culinaria e all’ospitalità sincera che Sikulo da sempre offre a ogni cliente. E’ un riconoscimento al lavoro ed alla passione di un team che ha lavorato incessantemente per rendere ogni visita da Sikulo un’esperienza memorabile.

I proprietari di Sikulo emozionati, ringraziano: “Questo premio non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’apprezzamento dei clienti più fedeli e dei tanti turisti che in questi 12 mesi sono venuti a trovarci e ci hanno onorato con le loro recensioni positive su Tripadvisor. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a ciascuno dei nostri ospiti, per aver condiviso la propria esperienza con il resto del mondo, e al nostro staff, cuore pulsante e artefice di questo successo. Continueremo a innovare e ad elevare il nostro standard di eccellenza per garantire che ogni visita da Sikulo sia un’esperienza straordinaria”.