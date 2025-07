Simone Cristicchi annulla concerto: “Ho la paralisi di Bell”

L'artista costretto a fermare il tour estivo

Simone Cristicchi costretto a fermare il tour estivo. Il cantautore 48enne, che si è classificato al quinto posto all’ultimo Festival di Sanremo, lo comunica ai fan attraverso i social.

“È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell’ambito della rassegna Aosta Classica – scrive – Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione. Vi ringrazio per la comprensione”.

Cos’è la paralisi di Bell

La paralisi di Bell è una condizione neurologica che provoca una debolezza improvvisa o una paralisi temporanea dei muscoli di un lato del viso. Colpisce il nervo facciale (settimo nervo cranico), responsabile del controllo dei muscoli facciali, e si manifesta in genere senza preavviso. Tale disturbo spesso comporta un’espressione facciale asimmetrica, difficoltà a chiudere un occhio o a sorridere da un lato.

Sebbene le cause precise non siano sempre chiare, si ritiene che un’infiammazione del nervo, spesso legata a infezioni virali come l’herpes simplex, possa essere alla base del disturbo. Nella maggior parte dei casi, la condizione è temporanea. I sintomi migliorano nell’arco di settimane o mesi, anche senza trattamento, sebbene in alcune situazioni vengano prescritti corticosteroidi per accelerare la guarigione.

Il precedente di Simona Ventura

Poco più di un anno fa, anche Simona Ventura fu colpita dalla paralisi di Bell. Nonostante il problema di salute, la conduttrice andò ugualmente in video. Poi, però, decise di lasciare temporaneamente la trasmissione “Citofanare Rai2” che conduceva insieme a Paola Perego per riposare e concentrarsi sulle cure che in meno di due mesi la portarono alla guarigione.

“Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio, al sostegno di Giovanni Terzi (il marito, ndr) sempre al mio fianco e della mia famiglia – scrisse Simona Ventura sui social a distanza di un anno – Un ruolo fondamentale l’hanno avuto anche i medici, che mi hanno indirizzata tempestivamente verso la giusta terapia farmacologica, l’ozonoterapia, che ha rafforzato rapidamente il mio sistema immunitario, e la fisioterapia (…) Non dimenticherò mai quel periodo! Mi sono resa conto che tante persone mi hanno scritto sui social raccontandomi di aver vissuto la stessa esperienza”.

