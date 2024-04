Sindacato CSLE , Saraniti coordinatore nazionale dei dipartimenti

La nomina ufficializzata nell'ultima riunione della direzione

CATANIA – L’imprenditore catanese Andrea Saraniti, già responsabile organizzativo per la regione Sicilia della confederazione CSLE, è stato nominato coordinatore nazionale dei dipartimenti.

La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’ultima riunione della direzione presieduta dal segretario Antonio Labate. Saraniti, in particolare, dovrà coordinare le iniziative dei dipartimenti nel quale è strutturato il sindacato CSLE.

“Un impegno gravoso”

“Si tratta di un impegno importante e gravoso – spiega Saraniti – che affronterò con dedizione pur sapendo le numerose questioni che attanagliano i comparti della sanità, dei lavori pubblici, della scuola, del turismo, dell’agricoltura e della pesca, soltanto per citarne alcuni”.

Andrea Saraniti ritiene necessario mettere in campo un vero e proprio progetto di trasformazione sociale e per questo “il sindacato deve rinnovarsi in modo profondo e radicale come condizione indispensabile per tornare ad interpretare i bisogni delle persone e contribuire a guidare il cambiamento in atto nel rispetto dei criteri non solo di efficienza economica ma anche di giustizia sociale”.

“Il nostro obiettivo – conclude Saraniti – è quello di dare risposte e proporre soluzioni in un quadro economico difficile e precario che attanaglia quasi tutti i comparti produttivi”.

CSLE sta completando in questi primi del nuovo anno i propri quadri organizzativi crescendo decisamente nei numeri e nella sua rappresentanza territoriale, da Nord a Sud del Paese.