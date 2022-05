Sindacato, Giuseppe Caramanna rieletto segretario della Uilm

Al congresso hanno partecipato il segretario nazionale Luca Colonna, il regionale Enzo Comella, e la segretaria della Uil etnea Enza Meli

Catania, 30 MAG – Giuseppe Caramanna è stato rieletto segretario della Uilm etnea, l’organizzazione dei metalmeccanici della Uil. Al congresso hanno partecipato il segretario nazionale della categoria Luca Colonna, il regionale Enzo Comella, e la segretaria della Uil etnea Enza Meli “La campagna #Zero morti sul lavoro – ha detto MeLi – e’ stata un’intuizione geniale del nostro leader Pierpaolo Bombardieri e ha gia’ prodotto risultati, ma gli incidenti proseguono. Il problema investe le istituzioni comunitarie, nazionali. E non solo. Sveglia Regione. Vanno subito potenziati gli organici degli Ispettorati, cosi’ come si sta facendo nel resto d’Italia dove questi uffici sono di competenza statale”.

Nella sua relazione, Caramanna ha sottolineato come “la Uilm di Catania goda di ottima salute ed e’ cresciuta in tante realta’”. Colonna ha concluso il congresso soffermandosi, fra l’altro, sulle “prospettive industriali e sulle scelte che dovranno permettere al nostro Paese, alla Sicilia e a Catania nello specifico di produrre e creare occupazione”. “Proprio a Catania – ha aggiunto – vi sono due realta’ produttive, St e Acciaierie di Sicilia, che operano nei settori dove oggi si sconta scarsita’ di componenti e semilavorati per il resto dell’industria. La Politica a tutti i livelli, europeo, italiano e siciliano, sappia sostenere le imprese. Per aumentare il lavoro, gli occupati, il benessere di questo territorio”.