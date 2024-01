Ammatuna: "Grave la situazione nei pronto soccorso e nei Pte"

POZZALLO (RAGUSA) – I pronto soccorso e i Pte della provincia di Ragusa attraversano una “grave situazione”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Nella conferenza dei sindaci del 21 novembre dello scorso anno era stato richiesto al direttore Generale dell’Asp di fornire a tutti i componenti la conferenza i dati utili riguardanti i servizi sanitari e in particolar modo quelli interessanti i servizi di Emergenza-urgenza – ricorda Ammatuna -. Da allora a tutt’oggi, nessuna comunicazione è pervenuta e i sindaci non hanno ancora avuto la possibilità di essere informati sulla reale condizione in cui versano quei servizi”.

Ammatuna: “Sanità pascolo elettorale”

Poi la denuncia: “La sanità in Sicilia è stata sempre un formidabile pascolo elettorale e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno di noi può farsi illusioni – ancora Ammatuna – ma certi limiti non dovrebbero essere oltrepassati. Ecco perché i prossimi giorni una nuova conferenza dei sindaci – conclude il sindaco di Pozzallo – dovrebbe essere organizzata, possibilmente con la presenza del direttore Generale, ma anche con quella del direttore Sanitario aziendale, del direttore del dipartimento di Emergenza e dei tre primari dei pronto soccorso della provincia di Ragusa”.