Sindaco Trantino in visita alla Guardia di Finanza: “Grazie per l’impegno”

Il neo sindaco è stato accolto dal comandante provinciale Antonino Raimondo.

1' DI LETTURA

Catania – Il neo-eletto sindaco di Catania Enrico Trantino stamane si è recato in visita alla caserma “Angelo Majorana”, in piazza San Francesco di Paola, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, dove è stato accolto dal comandante provinciale Antonino Raimondo. Nel corso della visita il comandante ha illustrato la struttura ordinativa e delle Fiamme gialle etnee ei compiti istituzionali della Guardia di Finanza.

Il sindaco da parte sua ha espresso parole di apprezzamento per il Corpo e per le attività a tutela della comunità catanese ed ha formulato il suo ringraziamento a nome della cittadinanza per il “quotidiano impegno profuso dai militari contro ogni forma di illegalità capace di offuscare l’ immagine della città di Catania nel mondo”.

Un approfondimento è stato dedicato ai protocolli d’intesa firmati alla fine del 2022 tra la Guardia di Finanza di Catania e il Comune e successivamente, con la Città Metropolitana etnea.