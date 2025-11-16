 Siracusa, auto travolge i clienti di un bar: ferito un 14enne
Siracusa, auto travolge i clienti di un bar: ferito un 14enne

Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e vigili del fuoco
SIRACUSA – Incidente in piazza Quattro Canti, a Priolo, nel Siracusano. Quattro feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe perso il controllo della propria auto mentre attraversava la piazza. Il veicolo ha travolto alcuni pedoni e diverse persone che si trovavano sedute ai tavolini dei bar, finendo contro alcune vetture parcheggiate, fino a fermarsi sul marciapiede. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

