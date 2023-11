Siracusa, auto travolge un calesse e fugge: perde la vita un uomo

Anche il cavallo è deceduto, ora è caccia al pirata

SIRACUSA – Incidente mortale questa mattina, mercoledì 1 novembre, a Siracusa, in via Necropoli del Fusco, a pochi passi dal centro commerciale Archimede. A scontrarsi sono state un’auto e un calesse trainato da un cavallo con un uomo a bordo che, purtroppo, ha perso la vita, mentre il conducente della vettura è fuggito via.

Il cavallo, rimasto ferito, si è poi trascinato fino alla rotatoria di viale Paolo Orsi accasciandosi al suolo.

Sul posto è giunta un’ambulanza, ma i non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti di polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e i veterinari che hanno prestato soccorso al cavallo, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare.