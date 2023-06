Siracusa, casa popolare venduta abusivamente e ci scappa il ferito

Quattro arresti nel capoluogo aretuseo

SIRACUSA – C’è una storia di compravendita abusiva di case popolari a Siracusa dietro al ferimento a colpi di pistola di un 29enne, avvenuto un anno fa nel quartiere popolare di via Algeri. A fare luce sull’episodio sono stati i carabinieri, che hanno arrestato quattro persone.

Case popolari vendute abusivamente

I quattro arrestati hanno un’età compresa tra i 20 e i 39 anni: tre sono finiti in carcere, uno ai domiciliari. Le indagini della Procura di Siracusa hanno fatto luce su quanto accaduto nel quartiere di case popolari a Siracusa. L’abitazione nella quale viveva il 29enne gli era stata venduta per tremila euro da una donna che però, per la stessa casa popolare, aveva ricevuto dei soldi da un’altra persona intenzionata a occupare l’alloggio. Quest’ultima, non potendo entrare in possesso della casa, ha chiesto indietro la somma versata. Gli indagati, a quel punto, hanno chiesto mille euro al 29enne che occupava l’immobile, che però ha rifiutato di versare la somma. Poco dopo il ritorno, armati di pistola, e il fuoco nei confronti del 29enne ferito alle gambe.

I carabinieri: “Nessuna collaborazione dalla vittima”

“Tra gli aspetti più inquietanti della vicenda – dicono i carabinieri – vi è la mancanza di collaborazione da parte della vittima e dai suoi familiari”. Il mandante e due degli esecutori materiali dell’estorsione sono in carcere, mentre, gli altri due indagati rispettivamente ai domiciliari e con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.