Siracusa, cliente “violentata” in studio: avvocato torna in libertà

Indagini dei carabinieri

SIRACUSA – Era stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una cliente poco meno di un mese fa. Un avvocato del foro di Siracusa, che si trovava ai domiciliari, è stato scarcerato dal Tribunale delle Libertà.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’episodio risale allo scorso settembre: l’avvocato, ricevendo nel suo studio una cliente che si era rivolta a lui per la causa di separazione, “avrebbe approfittato della propria qualità per soggiogare la vittima per poi costringerla a consumare un rapporto sessuale contro la volontà della predetta”.

Il Tribunale del Riesame, non condividendo le motivazioni del gip del Tribunale di Siracusa, ha annullato l’ordinanza e rimesso in libertà del legale per “mancanza dei gravi indizi del reato contestato, dubitando dell’attendibilità del racconto della vittima”. In una nota i carabinieri spiegano che “data, in ogni caso, per assodata la consumazione di un rapporto sessuale tra i due, si è riproposto il problema, ormai particolarmente sentito, del consenso della persona offesa e delle modalità di manifestazione dello stesso”.