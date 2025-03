Siracusa, detenzione di droga e materiale esplosivo: arrestati

Il materiale pirotecnico era custodito all'interno di una vettura

SIRACUSA – La guardia di Finanza di Siracusa ha effettuato due significative operazioni di contrasto ai traffici illeciti.

Nel primo intervento, è stato intercettato un carico di 100 chilogrammi di materiale pirotecnico detenuto in un’autovettura, portando alla denuncia del responsabile per detenzione illecita di esplosivi.

In un altro, i finanzieri hanno arrestato un uomo in possesso di 30 dosi di cocaina (circa 25 grammi) e 4 dosi di marijuana (circa 25 grammi), pronte per essere immesse nel mercato.