Incidente in un cantiere edile

PALERMO – Un operaio è morto in provincia di Siracusa. Stava lavorando in un cantiere edile a Floridia. Aveva 50 anni ed era sul tetto di un’abitazione che ha ceduto per cause da accertare. L‘operaio è precipitato ed è stato travolto dal materiale.

Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica. La Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta sull’incidente, ha sequestrato il cantiere.