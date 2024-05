Siracusa, furto nella sede del Pd. Nicita: “La mia solidarietà”

I fatti avvenuti nella notte e le parole del senatore democratico

SIRACUSA – Ladri nella sede del Pd aretuseo, rubate, nella notte, attrezzature per la campagna elettorale. La solidarietà del senatore Antonio Nicita.

Il furto e la solidarietà di Nicita

“La mia solidarietà e il mio sostegno al Pd Siracusa, la cui sede è stata derubata nel corso della notte. Un bottino misero per i ladri e un danno enorme per la nostra comunità democratica sul territorio, a cui è stata sottratta diversa attrezzatura, ancora più fondamentale in questo periodo di campagna elettorale”. Sono le parole del senatore Antonio Nicita, candidato alle europee col Pd.

“Porte divelte e vetri infranti: un vile attacco – continua il senatore del partito democratico– che voglio sperare privo di alcun intento intimidatorio. Confidiamo nelle forze di polizia per individuare chi ha commesso questo triste atto vandalico, recuperare la refurtiva e limitare le conseguenze di questo triste inconveniente. Forza Siracusa – conclude Nicita -, più forti e uniti che mai!”.