Europee, Elly Schlein in Sicilia: tappa a Palermo e Castelvetrano

In programma diversi incontri nella giornata di sabato 11 maggio

PALERMO – Ritorno in Sicilia, sabato 11 maggio, per la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, capolista alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Isole.

Fitto il calendario degli appuntamenti della segretaria che nella mattinata di sabato sarà presente al 36° congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Marina Convention Center).

Successivamente, tra le 12:30 e le 13:15, Elly Schlein – con il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – terrà un incontro nel quartiere Zen, durante il quale si confronterà con gli abitanti del quartiere e con le associazioni sui temi dell’esclusione sociale e del reddito alimentare.

In programma anche la visita ad una famiglia residente in via Rocky Marciano.

Al termine della visita è previsto un incontro con la stampa presso il Campetto sportivo dello Zen (angolo tra via Sandro Pertini e via Antonino Cannatella).

Alle 18 Schlein sarà a Castelvetrano in visita al murales in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo e incontro con la cittadinanza, in piazza Umberto I.

Alle 20:30, infine, in chiusura di giornata il comizio a Palermo, nell’isola pedonale di via Generale Magliocco, alla presenza dei candidati siciliani del PD nella circoscrizione Isole.