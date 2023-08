La droga era pronta per essere smerciata

SIRACUSA – Sequestro di stupefacenti della polizia in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana. Gli agenti hanno rinvenuto dieci dosi di cocaina, diciotto di crack e dodici di hashish, pronte per essere vendute.

Il sequestro rientra in un servizio di controllo svolto nella zona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga sarebbe stata nascosta sotto alcune foglie vicino a un albero.