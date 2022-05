Le indagini della polizia

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Una minorenne è stata soccorsa e trasportata in ospedale con una diagnosi di coma etilico. Il questore di Siracusa, Benedetto Sanna, ha disposto la chiusura per 15 giorni del locale che si trova in Ortigia e la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Secondo gli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale nel locale si somministravano alcolici a minorenni.