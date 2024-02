Siracusa, operazione interforze per contrastare lo spaccio di stupefacenti

Cinturate le "piazze" individuate

SIRACUSA – È in corso dal pomeriggio a Siracusa una vasta operazione interforze ad alto impatto per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Le operazioni, svolte in sinergia tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono state pianificate in sede di comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo rende noto la questura di Siracusa. Il dispositivo prevede la cinturazione ed il controlli accurati delle aree individuate come possibili piazze di spaccio (Largo Luciano Russo, via Cassia e via Luigi Sturzo) ed il controllo delle persone e dei mezzi in entrata ed uscita da queste aree.