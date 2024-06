L'operazione della squadra mobile

SIRACUSA – Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 48enne siracusano per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In seguito a una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 2,5 chilogrammi di hashish, 750 grammi di marijuana, 150 grammi di cocaina nascosta all’interno di una cassaforte e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari