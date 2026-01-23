Siracusa, trovate una mitragliatrice e due pistole modificate

Arrestato anche un 39enne

SIRACUSA – Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno sequestrato due armi nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari in alcune palazzine nella zona nord di Siracusa.

All’interno della fossa ascensore e nella parte superiore del vano ascensore, gli investigatori hanno trovato una pistola mitragliatrice marca Ceska Zbrojovka modello Vz26 cal.7,62 X 25 Tokarev, di produzione ceca, con due caricatori bifilari e una pistola marca Valtro A92 cal. 8. Quest’ultima è un’arma giocattolo modificata.

Durante un’altra operazione, ad Avola, nel Siracusano, la polizia ha arrestato un 39enne per detenzione di un’arma clandestina. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando la pistola a salve con canna modificata calibro 380 e relativo munizionamento.