L'appuntamento

SIRACUSA – Viaggio in Sicilia orientale a “Linea Verde”, in onda domenica 13 ottobre, alle 12:20, su Rai 1. Livio Beshir e Peppone Calabrese, con la partecipazione di Margherita Granbassi, si muoveranno nella provincia di Siracusa, raggiungendo poi Cassibile, Noto e Marzamemi.

Siracusa protagonista su Rai 1

Nelle scorse settimane Siracusa è stata teatro del G7 sui temi legati all’agricoltura e alla pesca, con “Divinazione Expo 24”. Un’occasione in più per incontrare artigiani, contadini, imprenditori provenienti da tutta Italia, con una speciale attenzione al territorio ospite, quello della Sicilia, e i suoi prodotti come il Ragusano Dop e i dolci storici come la cassata. Ma grazie al programma sarà possibile anche conoscere le usanze della città, come la Regata dei Quartieri Storici, e il suo patrimonio artistico da difendere, come la Capitaneria di Porto, ex Stazione Marittima.

Il viaggio nella provincia di Siracusa non è completo senza visitare il suo territorio, ricco di oasi naturali, tra cui la Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile, con canyon, laghetti e cascate di acqua cristallina. Le telecamere saranno poi nella città di Noto, grande esempio storico di resilienza e rinascita artistica, per poi concentrarsi su alcuni prodotti che rappresentano alla perfezione storia e sapore di una terra: il limone di Siracusa Igp e la piccola industria artigianale legata alla pesca e alla conservazione del tonno.

