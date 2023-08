Sirolo, ucciso con un colpo di fiocina al petto per una lite stradale

Il presunto assassino fermato dai carabinieri a 30 km dal luogo della lite con un fucile da sub

ANCONA – Morto a 23 anni, trafitto da un colpo di fiocina al petto, durante una lite per motivi di viabilità. E’ accaduto a un giovane operaio albanese, a Sirolo, in provincia di Ancona, una delle più note località balneari dell’Adriatico.

Fermato dai carabinieri il presunto colpevole, un 30enne algerino, rintracciato a Falconara Marittima, a 30 chilometri dal luogo della rissa: l’uomo era a torso nudo, con l’arma del delitto, un fucile da sub.

La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in via Cilea a Sirolo, strada centrale e affollata di bagnanti e turisti. Il giovane, residente ad Ancona, sarebbe morto per difendere un amico, picchiato da un altro automobilista per futili motivi.