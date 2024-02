Sma(s)k, allo Zō il secondo appuntamento con Mariano Gallo

L'attore e performer parlerà di come è nato il suo personaggio, Priscilla

CATANIA – Si terrà venerdì 9 febbraio alle 19:00, presso il Centro culturale Zō il secondo appuntamento di Sma(s)k, con Mariano Gallo, in arte Priscilla e volto di Drag Race Italia.

L’attore e performer napoletano parlerà di come è nato il suo personaggio e di come l'”incontro” con Priscilla lo abbia liberato dai legacci di una lettura del “maschile” che imprigiona molti uomini, eterosessuali e non.

Sma(s)k è un laboratorio che mira a decostruire il discorso pubblico sulla mascolinità tossica e egemone. La prima parte del ciclo di incontri si concentra sulle esperienze personali degli ospiti, considerati – secondo quello sguardo egemone – come soggetti “fuori norma”. In un secondo momento gli incontri verteranno su una dimensione più formativa, con autori/trici e testi specialistici sul tema affrontato.

L’evento con Mariano Gallo è il secondo, in ordine di tempo, dopo l’incontro con Stefano Ferri che si è tenuto a gennaio scorso nei locali della Legatoria Prampolini di Catania.

Sma(s)k è un evento organizzato da Open Catania, associazione interna al circuito Arci, e da Gaypost.it.