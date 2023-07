Social network, Meta sfida Twitter: è nata Threads

Il patron di Meta Mark Zuckemberg: superati i 5 milioni di abbonati in 4 ore

1' DI LETTURA

Meta, il colosso proprietario di Facebook e Instagram, ha lanciato Threads, un nuovo social network che sarà il rivale di Twitter. Un guanto di sfida alla piattaforma di proprietà di Elon Musk.

Il nuovo social network di Meta ha fatto registrare 5 milioni di abbonati in poche ore, ha dichiarato il numero uno di Meta Mark Zuckerberg. “Abbiamo appena superato i 5 milioni di registrazioni nelle prime quattro ore”, ha scritto sul suo account ufficiale di Threads.

La nuova piattaforma rivale di Twitter si presenta come la versione testuale di Instagram. Arriva in 100 paesi del mondo, ma non in Europa, ed è compatibile sia con il sistema operativo Android di Google sia con iOS di Apple.

Meta ha descritto Threads come uno “spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche” che si basa sulle credenziali di Instagram degli utenti. Supporta messaggi di testo fino a 500 caratteri, foto e video fino a cinque minuti. I Thread supporteranno anche i repost – come i retweet – così come i post con le citazioni. Gli utenti possono anche limitare le loro risposte, bloccare e segnalare altri utenti. E i post di Thread possono essere facilmente condivisi come storie su Instagram.