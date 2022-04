Soldati russi lasciano giocattoli bomba ai bambini ucraini FOTO

La denuncia arriva da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'interno di Kiev

Non si ferma il conflitto in Ucraina che conte molte vittime civili. Molte famiglie hanno dovuto lasciare la loro casa a causa degli attacchi, compresi i bambini che da un giorno all’altro si sono trovati catapultati in nuove realtà.

A queste si aggiungono gli agguati che preparano i soldati russi che lasciano diversi giocattoli ai bambini, ma giocattoli camuffati con delle bombe all’interno, ma non solo. Alcuni ordigni siano stati nascosti dentro i cadaveri per colpire chi è impegnato a dare sepoltura ai corpi abbandonati. La denuncia arriva da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’interno di Kiev, con tanto di foto pubblicate su Telegram.