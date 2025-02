Solidarietà, al Golden l’evento per ricordare Eleonora Marsala

La chiamavano la ragazza con la “chemio nella borsetta”

PALERMO – Solidarietà, al Golden di Palermo, il 21 febbraio, alle 20.30, l’evento “I love life” per ricordare Eleonora Marsala, la ragazza con la “chemio nella borsetta” , scomparsa dieci anni fa e per raccogliere fondi per il centro socio-educativo che porta il suo nome

Parteciperanno, tra gli altri, gli artisti Piazza, Matranga e Minafò e Lello Analfino

Una festa solidale ricca di musica, spettacolo e cabaret per ricordare e celebrare Eleonora Letizia Futura Marsala, la trentatreenne palermitana scomparsa il 21 febbraio del 2015 per un tumore e da tutti conosciuta come la ragazza “con la chemio nella borsetta” dal titolo del suo blog in cui raccontava la sua lotta contro il cancro e per raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature informatiche per il centro socio-educativo che porta il suo nome.



A dieci dalla sua scomparsa, l’associazione Arcaverde, presieduta da Alfredo Stabile, con il patrocinio del comune di Palermo e di città metropolitana, ha promosso l’evento “I love life” , in programma il 21 febbraio prossimo, alle 20.30, al teatro Golden di Palermo, per ricordare la figura di Eleonora che ha per tutti rappresentato un simbolo di forza, coraggio, resistenza, diventando, con il suo blog, un modello di riferimento per tanti malati oncologici di tutta l’Italia che in quel diario si sono riconosciuti e hanno trovato speranza, voglia di vivere e la forza di non arrendersi.

Gli ospiti

Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco per ricordare Eleonora, ci saranno Stefano Piazza, Cristiano Pasca e Giovanni Mangalaviti, i comici Matranga e Minafo’, il cantante Lello Analfino frontman del gruppo “I Tinturia”, e ancora la Bluesband, il Coral Art Flamenco e il Coro Polifonico Canta Rei e le cantanti Sonia La Blasca e Vanessa Di Vita.

“Era doveroso ricordare un’amica speciale, una ragazza- spiega Alfredo Stabile- che ha rappresentato un simbolo di coraggio, di inno alla vita anche dopo la morte. La sua energia ed il suo coraggio sono stati contagiosi, permettendo a tanti di acquistare la forza di andare avanti e ad altri di aprire gli occhi e capire cosa significhi vivere con una malattia che ti logora dentro. E a dieci dalla sua scomparsa abbiamo voluto celebrarla con una festa che donerà tanti sorrisi come lei avrebbe voluto”.

Il centro dedicato a Eleonora e l’appello