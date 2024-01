Solidarietà, i doni dell’Ugl alla Caritas: “Sporchiamoci le mani”

Una mattinata di volontariato all'Help center

CATANIA – Dopo la significativa esperienza vissuta lo scorso anno, anche in questa Epifania appena trascorsa il gruppo della federazione provinciale Comunicazioni, dell’Ugl di Catania, ha voluto replicare la tradizionale iniziativa benefica nuovamente in favore della Caritas diocesana. Per una mattinata, infatti, il segretario provinciale Simone Summa, insieme a dirigenti sindacali ed iscritti, ha affiancato ieri i volontari per la preparazione dei pasti ai numerosi fruitori della mensa dell’Help center che si trova accanto la stazione centrale.

L’occasione è peraltro coincisa con la consegna alla Caritas stessa di un rilevante quantitativo di generi alimentari, che è stato raccolto grazie ad una gara di solidarietà al quale hanno partecipato gli aderenti e i simpatizzanti del sindacato, nei vari contesti dove l’Ugl Comunicazioni è presente a partire da Poste Italiane. Una donazione di pasta, scatolette di tonno e bottiglie di passata di pomodoro, è arrivata anche dall’Unione territoriale del lavoro, che ha voluto testimoniare la vicinanza nei confronti dei più bisognosi anche attraverso la presenza del segretario Giovanni Musumeci e dei segretari locali delle federazioni Ugl Autonomie locali e Ugl Chimici, Maurizio Maccarrone e Carmelo Giuffrida.

“Dopo la toccante circostanza che abbiamo provato nel 2023, il nostro Consiglio direttivo non ha avuto dubbi nel voler ripetere l’attività “Sporchiamoci le mani” all’interno del centro di aiuto per i meno abbienti della nostra città. L’aver visto negli occhi anche la sofferenza di tanti lavoratori e professionisti che, purtroppo, per varie vicissitudini non riescono a sostentarsi ci ha portato ad essere vicini alla Caritas non solo per un frangente mattutino, ma anche per i giorni a venire con quello che siamo riusciti a raccogliere facendo leva sulla grande generosità di chi fa parte della nostra organizzazione – ha detto soddisfatto il segretario Summa. Per noi fare sindacato è anche questo, ovvero donare il proprio tempo libero a chi ha bisogno, perché oltre a crescere a livello sindacale nei nostri ambienti di lavoro non vogliamo dimenticarci di tutti quei lavoratori che, discreti e silenziosi, hanno necessità di essere aiutati.

Ci preme quindi ringraziare di cuore il direttore della Caritas diocesana don Nuccio Puglisi ed il suo vice Salvo Pappalardo, con il responsabile del servizio mensa Antonio Tomarchio per averci rinnovato la disponibilità per un’opportunità che ci ha fatto riflettere ancora una volta. Un grazie – conclude Simone Summa – a chi da ogni parte della provincia (da Caltagirone a Giarre, fino al centro di smistamento e gli uffici limitrofi della città, in Poste Italiane si è mobilitato per raccogliere quasi mezzo quintale di pasta e altri alimenti, nonché ai colleghi pensionati che hanno condiviso questo progetto ed al maestro pasticciere Mario Vergata che ha donato oltre 100 cornetti che abbiamo distribuito a colazione. Infine, non per ultimo, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento alla nostra Ugl territoriale che non ci fa mai mancare il suo appoggio alle proposte di solidarietà che immaginiamo nel corso dell’anno.” Per l’Ugl Comunicazioni etnea, che durante l’impegno di ieri ha pure ricevuto la visita dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Catania Bruno Brucchieri, infatti, è già tempo di programmare il prossimo appuntamento di beneficienza che si terrà in concomitanza con le festività pasquali.