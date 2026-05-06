"Con me anche dirigenti e attivisti. Ora è il momento della riflessione”

PALERMO – “Era un passaggio necessario, chiudo un capitolo fondamentale della mia vita, un momento che avrei voluto condividere prima con Carlo Calenda, ma che non mi ha neanche risposto al telefono”, a scriverlo in una nota è Sonia Alfano, ex Europarlamentare ed ex presidente della commissione antimafia del parlamento europeo.

La notizia dell’addio era stata anticipata nella giornata di ieri da LiveSicilia, oggi la conferma.

“Ho lavorato per anni, da sola, nella costruzione di un partito ed è stata un’esplosione bellissima – ha aggiunto Sonia Alfano -, che però devo mettere da parte perché la coerenza viene prima di tutto. Ed è proprio per coerenza che oggi io, insieme a tanti dirigenti e attivisti che hanno sostenuto questo progetto fin dall’inizio, abbiamo deciso di fare un passo indietro“.

“Non ho più visto nel partito quei valori e quella linearità che ci avevano convinto ad aderire. Sono state abbandonate battaglie fondamentali che avevano alimentato speranze ed entusiasmo. Sono lusingata dai numerosi contatti ricevuti in queste ore da tanti partiti, segnali che testimoniano la validità del lavoro svolto. Tuttavia, questo è per me e per il mio gruppo il tempo della riflessione. Valuteremo – ha concluso – i prossimi passi con la serietà che ci ha sempre contraddistinto”.