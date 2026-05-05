L’indiscrezione: Sonia Alfano lascia Azione

Convocata una conferenza stampa

Sonia Alfano starebbe per lasciare Azione. Ecco la robusta indiscrezione che circola e che troverà conferma o smentita in una conferenza stampa convocata per domani.

La motivazione della rottura con Carlo Calenda riguarderebbe questioni di fondo sulla linea politica del partito in Sicilia. Altro non è dato apprendere.

Si tratterebbe, nel caso, di un addio di peso. La figlia di Beppe, valoroso giornalista assassinato dalla mafia, era stata salutata con entusiasmo dai calendiani, al suo ingresso.

Un sentimento ripagato dalla protagonista del possibile commiato ai tempi della candidatura per le Europee. “Vogliamo vincere, vogliamo superare il quorum, vogliamo dimostrare che esiste una Sicilia – disse – dove il voto è libera espressione delle idee e non mercimonio. Le condizioni ci sono tutte, me ne accorgo andando in giro per la Sicilia”. Ora quell’idillio parrebbe già al capolinea.

Ps. Una successiva indiscrezione, giunta dopo che il nostro articolo è stato pubblicato, darebbe per probabile il passaggio in ‘Controcorrente’, il movimento di Ismaele La Vardera.