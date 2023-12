Sorelline di 12 e 16 anni arrestate: avevano rubato borse e gioielli per mezzo milione

Ad accorgersi del furto il proprietario di casa

Due sorelle di 12 e 16 anni, la mattina di Natale, stavano per mettere a segno il colpo perfetto portando via un bottino da quasi mezzo milione di euro. Le due giovanissime, dopo il furto messo a segno tra le vie di Monza, si stavano allontanando con la refurtiva quando il proprietario di casa, rientrato verso le 13, le ha viste in strada e l’arrivo delle forze dell’ordine ha fatto sì che le due non scappassero con la refurtiva

Avevano appena sottratto da un appartamento del centro di Monza un bottino di lusso: una quindicina di borse tra Chanel, Louis Vuitton, Prada, per un valore compreso tra 50 e 60mila euro, una scatola con monili in oro e platino, con diamanti e pietre preziose, da circa 250mila euro, 4 orologi marca Rolex, Patek Philippe e Frank Muller da circa 150mila euro di valore complessivo, e infine 1500 euro in contanti.

Il rientro del proprietario

Il proprietario di casa è rientrato nella propria abitazione intorno all’ora di pranzo e ha notato immediatamente la serratura manomessa, una volta entrato in casa ha visto il disordine, a quel punto si è precipitato in strada dove vi erano ancora presenti le due sorelline e le ha inseguite fino a fermarle. Un passante si è accorto della scena e ha chiamato le forze dell’ordine.

Gli agenti arrivati sul posto hanno bloccato le ragazzine, che avevano con sé due cacciaviti, un paio di forbici e un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo, utilizzato per manomettere la serratura. La 16enne ha già una lunga lista di denunce a carico per reati contro il patrimonio: è stata condotta al Centro di prima accoglienza di Genova. La sorellina – non imputabile in quanto minore di 14 anni – è stata riaffidata ai parenti in Francia.