Sorteggi Europei 2024, ecco con chi si sfiderà l’Italia

Oggi anche la gara F1 del Giappone

1' DI LETTURA

Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Sono queste le avversarie dell’Italia, inserita nel girone C, nelle qualificazione agli Europei di calcio del 2024, in programma in Germania: lo ha stabilito il sorteggio.

Max Verstappen su Red Bull vince il Gp del Giappone di F1 e si conferma campione del mondo. La gara è stata caratterizzata dalla pioggia battente, che ha costretto allo stop dopo la partenza ed un incidente al ferrarista Carlos Sainz. Polemiche sulla sicurezza per la presenza in pista di un camion di recupero, in condizioni di visibilità quasi nulla, mentre le monoposto erano ancora sul circuito.