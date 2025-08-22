Sosta selvaggia a Catania, dissuasori e ‘palettoni’ non adeguati

"Stiamo pensando a dei paletti fissi", spiega il vice comandante della municipale

CATANIA – Se il posto per l’auto non c’è, a Catania si crea. Spostando, se necessario, gli ostacoli posizionati dall’amministrazione per segnalare che lì, di fronte la Galleria di arte moderna ospitata nel Monastero di Santa Chiara, a pochi metri dal Castello federiciano nella via che ne porta il nome non si può parcheggiare. Come se non bastasse il cartello di divieto di fermata.

Capita dunque che, in una sera d’estate, con la città gremita di turisti, la via Castello Ursino diventi una distesa di automobili in sosta in posti creati ad hoc, spostando i dissuasori.

Opera dei posteggiatori abusivi? Di qualcun altro che, evidentemente, vorrebbe stravolgere le regole cittadine? Non si sa. Quel che è certo è che i vigili urbani provano a scoraggiare questi atteggiamenti. Al momento, però, con poco successo.

“Paletti fissi”

“In via Castello Ursino, facciamo multe un giorno sì e un giorno pure – ci conferma il vicecomandante della Polizia municipale etnea, Stefano Blasco – . Il problema – continua – è che questi “palettoni” vengono spostati nottetempo, anche con i piedi. Non sono adeguati e per questo, stiamo pensando di sostituirli con dei paletti fissi. È l’unica cosa da fare”.

Metterne di più pesanti, secondo il vicecomandante, sarebbe inutile. “Troverebbero comunque il modo di spostarli”.

Incollarli? Non sarebbe neanche questa una scelta felice. “Creeremmo un danno perché poi se ne avessimo bisogno è difficile toglierli – sottolinea Blasco -. L’orientamento, anche in accordo con l’assessore alla vibilità, è mettere dei paletti fissi”.

Oltre alle ganasce, quelle sì efficaci, le uniche forse che possano modificare la mancanza di cultura civica che, troppo spesso, si respira in città. “Purtroppo – conferma ancora Blasco – intervenire su questo malcostume è arduo. Oltre le multe, e ne facciamo tante, possiamo fare poco. Sono molto efficaci le ganasce – conclude – quindi ogni tanto le mettiamo”.