Sostenibilità, Catania e il bando per riqualificare gli edifici pubblici

La decisione del consiglio comunale sull'avviso "CSE 2025"

CATANIA – Un passo significativo verso la sostenibilità e la riqualificazione urbana per Catania. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione che impegna il Comune ad aderire all’Avviso “C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, promosso dal Ministero dell’Ambiente.

La proposta, presentata dal gruppo consiliare Trantino Sindaco su iniziativa della consigliera Alessia Trovato, mira a intercettare fondi a fondo perduto fino al 100 per cento per realizzare interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici. Un’opportunità cruciale, considerando che il bando riserva l’80 per cento delle risorse ai Comuni del Sud, offrendo a Catania una corsia preferenziale.

Gli immobili candidati

Sono cinque gli immobili simbolo selezionati per la candidatura, strutture a forte impatto sociale, educativo, culturale e sportivo: Palazzo degli Elefanti, l’I.C. “Narciso”, il Comando della Polizia Municipale, la Biblioteca “Vincenzo Bellini” e il PalaCatania.

“La mozione rafforza gli indirizzi già approvati dalla Giunta su riqualificazione e sostenibilità, ampliando la platea degli edifici potenzialmente beneficiari”, si legge nel comunicato.

L’amministrazione è ora impegnata nella raccolta dei dati tecnici, nella nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e nella presentazione delle istanze tramite la piattaforma MePA entro il 30 settembre 2025.

L’obiettivo è ridurre i consumi energetici, valorizzare il patrimonio pubblico e accedere a risorse esterne senza pesare sul bilancio dell’Ente. L’attuazione sarà affidata agli uffici tecnici comunali, che nei prossimi mesi dovranno tradurre la mozione in progetti concreti per una Catania più moderna, efficiente e sostenibile.