Sovrintendente Palermo: “Danni alla teca di Benedetto il Moro”

Resta da capire come le fiamme hanno distrutto la chiesa

1' DI LETTURA

PALERMO – “Stiamo facendo l’inventario di quello che si è salvato e di quanto è andato distrutto nell’incendio della Chiesa di Santa Maria di Gesù. I danni per il patrimonio culturale sono notevoli. Adesso abbiamo già presentato una relazione al Comune di Palermo per chiedere la messa in sicurezza dell’edificio”. È quanto dice la soprintendente ai Beni Culturali Selima Giuliano che ha eseguito insieme ai tecnici sopralluoghi nell’edificio sacro di proprietà del Comune.

“È stata distrutta una statua della Madonna e anche la teca del santo Benedetto il Moro è andata bruciata. Alcuni resti del Santo co patrono di Palermo sono andati distrutti – aggiunge la Soprintendente – Le opere marmoree si sono salvate come le tele nelle pareti. Certo richiedono importanti opere di restauro. Fortunatamente la biblioteca e la pinacoteca sono state salvate dall’incendio”.

Resta da capire come le fiamme siano arrivate a distruggere la chiesa. Una delle ipotesi che alcuni lapilli trasportati dal vento siano finiti sul tetto di legno e abbiano distrutto l’edificio. Attorno al cimitero non ci sono tracce di roghi.

“Fino a tarda sera sono rimasta nel plesso monumentale – conclude Selima Giuliano – Sono rimasta colpita dalla comunità legatissima alla chiesa, al santo. In tanti hanno provato vero dolore per quanto è successo. Ho visto tanti piangere nel vedere la chiesa danneggiata. Sentimenti di unione e partecipazione molto forte che mi hanno molto toccato”.