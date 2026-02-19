Spaccio di cocaina al Pigno di Catania: un arresto dei carabinieri

I militari della compagnia di Fontanarossa hanno organizzato il bitz

CATANIA – Un’attività di osservazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. E’ iniziata così l’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 30 anni. Residente a Catania, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scaturito da un servizio predisposto in un’area già nota come punto di riferimento per l’attività di smercio di droga. Situata nei pressi di via dei Sanguinelli. Nel corso dell’attività di monitoraggio, avviata nelle ore serali, i militari hanno potuto, infatti, riscontrare un continuo viavai di persone. Entravano e uscivano rapidamente da uno stabile, comportamento compatibile con una piazza di spaccio attiva.

L’ingresso dei carabinieri nell’appartamento

Sfruttando l’arrivo di un potenziale acquirente, i Carabinieri sono riusciti a fare ingresso nell’edificio e a raggiungere l’appartamento utilizzato come base operativa, protetto da un sofisticato sistema di videosorveglianza e da una porta blindata munita, peraltro, di una grata in ferro: tutte strutture di sicurezza appositamente installate per ostacolare eventuali controlli.

Riusciti a bypassare i “controlli” del pusher, i Carabinieri sono entrati in casa, bloccandolo il 30enne e sottoponendolo a perquisizione, che ha consentito di rinvenire cocaina già suddivisa in dosi e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione: il 30enne ai domiciliari

La successiva perquisizione dei locali ha permesso di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, che erano stati appoggiati su un tavolino sul quale c’erano anche i monitor delle telecamere di sorveglianza. Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del pusher la misura degli arresti domiciliari.