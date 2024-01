Spaccio di cocaina e erba a San Cristoforo, in manette un 52enne

Arrestato dalla Squadra mobile

CATANIA – I “Falchi” della Squadra mobile circondano uno stabile di San Cristoforo e poi, una volta dentro, arrestano un 52enne per spaccio. Aveva cocaina e marijuana in diversi involucri. Inoltre sarebbe stato rinvenuto il kit per preparare la droga e venderla. Per questo è stato posto in stato di arresto, già convalidato dal gip.

È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un appartamento del quartiere di San Cristoforo, dove è stato bloccato dagli agenti, sono stati sequestrati 45 grammi di droga tra cocaina e marijuana, un’agenda con appunti e la contabilità dell’attività di spaccio, denaro e materiale per pesare e confezionare le dosi.