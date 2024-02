Spaccio di cocaina, gemelli 20enni nei guai ad Acireale

Un arresto e una denuncia

CATANIA – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 20enne per spaccio, dopo averlo intercettato alla guida della sua Jeep con 7 dosi di cocaina. E poi, quando sono andati a casa sua, hanno denunciato a piede libero pure il suo gemello, che era a casa e a cui il fratello stava forse cercando di far capire di buttare via la droga, urlando. A casa c’erano altre 4 dosi di coca, 100 euro e un foglio relativo, secondo gli inquirenti, alla compravendita di droga.

Per l’arrestato ad ogni modo non risultano misure cautelari. Secondo quanto è emerso, dopo esser stato fermato avrebbe cercato di fuggire a piedi correndo. Ma i carabinieri lo hanno fermato subito. A terra poi hanno trovato il dispenser di medicinali per l’influenza, dove c’erano le sette dosi di cocaina. Il resto poi a casa e la denuncia del fratello.

Un arresto a Vizzini

Sempre i carabinieri, ma a Vizzini, in un’altra operazione, coadiuvati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 49enne per spaccio. Hanno visto uno strano viavai di persone a casa sua. Così hanno fatto scattare una perquisizione e lui ha prima mostrato uno spinello, provando a convincerli di essere solo un consumatore. Peccato per lui che i militari hanno deciso di perquisire la casa.

Nel vano di carico di un calorifero a pellet, hanno trovato 3 barattoli contenenti complessivamente un panetto di 103 grammi di marijuana e altre 22 dosi, quest’ultime già confezionate per la vendita al dettaglio (complessivi 25 grammi), nonché un bilancino di precisione. L’uomo è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.