La Squadra mobile ha trovato anche marijuana e contanti

CATANIA – Era seduto su una sedia in mezzo alla strada nel cuore del quartiere di San Berillo. E quando la polizia si è avvicinata ha buttato via qualcosa. A quel punto è scattata una perquisizione e gli agenti della sezione Criminalità straniera e prostituzione della Squadra mobile gli hanno trovato addosso marijuana e crack, più soldi in contanti.

Per questo è stato arrestato un 22enne nato e cresciuto a Catania e originario del Senegal. Aveva cercato di sbarazzarsi di due buste e di un bicchiere. C’erano due involucri contenenti 30 grammi di marijuana e una busta al cui interno c’erano dei cristalli di crack dal peso di 1,5 grammi.

Le perquisizioni

I poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione personale del giovane a seguito della quale, all’interno del borsello che portava a tracolla, c’erano alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio. Per la polizia è il frutto dello spaccio.

A casa sua, poi, la polizia ha trovato altri 20 grammi di erba e sotto il materasso 1500 euro, in banconote di vario taglio. La droga e questa somma, che si ritiene il provento dello spaccio – anche perché il 22enne non lavora, per cui dimostrare la provenienza non sarà certo facile – è stata sequestrata.