Spaccio di droga e furto su un’auto in sosta: due arresti a Palermo

Le due operazioni in via Porta di Castro e in via del Bosco

PALERMO – Due arresti della polizia in centro storico a Palermo per spaccio di droga e furto aggravato su un’auto in sosta. Gli agenti hanno effettuato gli arresti in flagranza e in due circostanze differenti. Nel primo caso i poliziotti hanno fermato per un controllo in via Porta di Castro un giovane addosso al quale sono state trovate 30 dosi di droga di vario tipo pronte per essere spacciate.

Nel secondo episodio, una pattuglia del commissariato “Oreto–Stazione”, intorno alle 02.30, ha risposto a una chiamata della centrale operativa che segnalava l’allarme dato da un cittadino per un furto in corso su un’auto parcheggiata in via del Bosco. Un uomo infatti, dopo avere infranto il deflettore posteriore di una Ford EcoSport, si era introdotto al suo interno per rubare alcuni oggetti all’interno. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato la vettura e sorpreso l’uomo che è stato bloccato. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.