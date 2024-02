Catania, spaccia cocaina munito di revolver e ricetrasmittente: arrestato

Il 18enne è stato fermato in via Capo Passero

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché sorpreso in via Capo Passero in sella ad uno scooter sul quale trasportava un revolver senza munizioni, 25 grammi di cocaina ed una ricetrasmittente.

L’arma è risultata appartenere ad un uomo originario di Acireale nato nel 1907. Nell’abitazione del giovane sono stati sequestrati 815 euro. Il 18enne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre sono ancora in corso gli accertamenti volti a far luce su come il giovane sia entrato in possesso dell’arma. Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari.