Catania, spaccio di droga davanti a una scuola: arrestato un pusher

L'operazione dei Carabinieri a Villaggio Dusmet

CATANIA – Spaccio di droga a Catania tra gli adolescenti: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno concentrato l’attenzione sul quartiere Villaggio Dusmet per contrastare il fenomeno dell’uso e spaccio di stupefacenti, specialmente fra gli adolescenti, ed in particolare, tra gli studenti degli istituti scolastici presenti in zona.

Sorvegliate speciali del servizio, si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, sono state alcune scuole superiori del quartiere, situato alla periferia nord di Catania. I carabinieri si sono camuffati tra la gente e i ragazzi del luogo, studiando ciò che accadeva all’ingresso e all’uscita dei due plessi scolastici.

Spaccio di droga a Catania: i pusher

Dopo una incessante attività di osservazione e appostamento gli investigatori sono rimasti colpiti dalla presenza di 2 uomini a bordo di uno scooter SH125 di colore nero, la cui età non era chiaramente quella di giovani liceali.

I carabinieri hanno quindi iniziato a monitorare con più attenzione i movimenti dei due soggetti, accorgendosi che questi, dopo aver atteso l’uscita degli studenti, facevano la spola tra la folla dei giovani e un’abitazione situata poco distante.

Dunque, senza perdere di vista lo scooter, i militari hanno effettuato i primi accertamenti sulla targa, apprendendo che il possessore del ciclomotore era anche il proprietario della casa. Una volta chiarito il quadro investigativo, i Carabinieri hanno così deciso di far scattare il blitz fermando il ciclomotore con i due uomini a bordo.

Il blitz

All’alt dei militari i due si sono immediatamente mostrati nervosi, iniziando a rispondere agli operanti che era inutile che fermassero proprio loro, vista la presenza di tanti giovani da poter controllare.

Queste affermazioni hanno ulteriormente insospettito i carabinieri che, dunque, hanno deciso di procedere alla perquisizione, nel corso della quale hanno trovato, nelle tasche del passeggero, un 46enne incensurato residente in Puglia ma domiciliato a Catania, diverse pietre di cocaina, mentre in quelle del conducente del ciclomotore, un uomo di 45 anni, hanno recuperato diverse dosi di marijuana.

La perquisizione

Visto il primo risultato operativo, la perquisizione è stata estesa anche alla casa dalla quale i militari li avevano notati fare la spola, un’abitazione indipendente al piano terra, nella quale sono riusciti ad entrare grazie alle chiavi trovate nella tasca del giubbino del conducente del motociclo.

La minuziosa attività di ricerca all’interno dell’appartamento, effettuata con l’ausilio dei Carabinieri Cinofili, ha permesso di trovare ulteriori dosi di marijuana e 6 munizioni da guerra calibro 7,35×51 mm, nascoste nel controsoffitto della cucina.

Il pusher trovato con la cocaina è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, è stato collocato agli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”, mentre il suo complice è stato denunciato a piede libero.

