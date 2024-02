Scoperto con marijuana e crack, denunciato un uomo di 25 anni

L'uomo è stato controllato nel quartiere San Cristoforo

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: gli agenti di Polizia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, perlustrando il quartiere San Cristoforo, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in via Alonso e Consoli, luogo a loro già noto per lo smercio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno identificato l’uomo, un 25enne catanese, che durante il controllo si è dimostrato nervoso . Un controllo più approfondito ha consentito ai poliziotti di rinvenire 3 dosi di marijuana e 1 dose di crack, oltre a 20 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio.